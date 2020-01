Gerucht: Niet één, maar twee Apple iPhone SE 2’s in 2020

Apple-liefhebbers krijgen in 2020 naar verluidt twee verschillende budget uitvoeringen van de iPhone.





Er doen al een tijdje geruchten de ronde dat er een nieuwe editie van de iPhone SE uit zal komen. De iPhone SE 2 (zoals we hem nu even noemen) zou zelfs al behoorlijk binnenkort gelanceerd moeten worden. Apple-fanaten die uitkijken naar de iPhone SE 2 moeten daarbij nóg een markering op hun kalender zetten, want er zouden twee verschillende uitvoeringen van het toestel uitkomen.

Tot dusver spraken we telkens over een enkele iPhone SE-opvolger die volgens lekken een behoorlijk verwarrende naam krijgt. Volgens DigiTimes komen er daarentegen twee iPhone SE’s, ofwel 9’s.

De onderscheidende factor is volgens bronnen zowel het scherm als de specs. De ‘gewone’ iPhone SE 2 krijgt een behoorlijk klein scherm, maar de tweede variant zou volgens het medium een LCD display van tussen de 5.5-inch en 6.1-inch LCD krijgen.

Verder krijgt de betere iPhone SE 2 (misschien iPhone 9 Pro?) naar verluidt ook betere hardware, al is niet duidelijk op was voor schaal we moeten denken. Het zou kunnen dat de verbeterde versie slechts meer opslagruimte en een grotere batterij krijgt, maar er bestaat ook een (kleine) kans dat er zelfs een opgevoerde processor wordt meegeleverd.

Hoe dan ook, dit jaar wordt een interessant jaar voor Apple. Er komen namelijk dus twee lijnen smartphones uit; de hierboven beschreven budget-versie en een hele reeks iPhone 12-toestellen. Daarmee zet Apple de tendens voort van het dekken van zo’n beetje iedere segment; van (relatief) goedkoop tot high-end luxe.

Via: AppleInsider