Gmail en andere apps crashen hard op Android, maar er is een fix - Apparata

@Android

Wereldwijd hebben veel mensen last van crashende apps, zoals die van Gmail of Google Pay, op Android telefoons. Hoe dit op te lossen?

Gebruikersrapporten op Downdetector geven aan dat er veel problemen zijn met Gmail. Op Reddit wordt er zelfs gesproken over een ‘constante crash’ van de app van Gmail sinds maandag. Google geeft zelf aan op het eigen Workspace Status Dashboard dat het bedrijf ‘zich bewust is van een probleem met Gmail dat een aanzienlijk deel van de gebruikers treft’.

Afbeelding via Downdetector

Probleem

Gebruikers krijgen plotseling meldingen op hun smartphones, waarin staat dat apps niet meer actief zijn. Veel van de apps, waaronder ook apps van banken, kunnen plotseling niet worden geopend. Het lijkt erop dat het probleem afkomstig is van de systeem- app genaamd Android System WebView. Dit is een app die Chrome-achtige browserweergave binnen apps biedt. Het probleem moet inmiddels zijn opgelost, aldus Google in het Workspace Status Dashboard:

Het probleem met Gmail is opgelost. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw geduld en voortdurende ondersteuning. U kunt er zeker van zijn dat de betrouwbaarheid van het systeem een ​​topprioriteit is bij Google en dat we voortdurend verbeteringen aanbrengen om onze systemen te verbeteren.

Oplossing crashende apps Android

Dat is wel aardig van Google dat ze dit zeggen, maar hoe kan je gewoon weer je apps gebruiken zonder continue vast te lopen? Om het probleem te fixen moeten gebruikers een update uitvoeren. Zowel Google Chrome als Android System WebView moeten bijgewerkt worden via Google Play.

Dus als je er ook last van hebt, ga naar de Play- Store. Zoek vervolgens naar Android System Webview en Google Chrome en klik op ‘Update’. Kind kan de was doen.