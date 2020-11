Goedkope Realme smartphones nu ook met abonnement - Apparata

Realme gaat zijn smartphones in Nederland aan de man brengen via abonnementen.

Van de ene goedkope aanbieder na de andere. Hadden we zojuist nieuws te melden over POCO met de M3, dit keer is Realme aan zet. Ook een maker van goedkope telefoons en ook afkomstig uit China. Realme heeft nieuws te melden als het gaat om de manier waarop ze smartphones verkopen in ons land, namelijk met abonnementen.

Realme is een samenwerking aangegaan via Belsimpel. Exclusief via deze telecomaanbieder kun je straks Realme smartphones met een abonnement kopen. In Nederland is Belsimpel de eerste partij die realme-smartphones inclusief abonnement gaat aanbieden.

De gamma van Realme bestaat uit de 7, 7 Pro, X50 5G, 6S en de C3. Prijzen variëren tussen de circa 100 euro en 280 euro. Om je een idee te geven in welk prijssegment de Chinese prijsvechter actief is.

De laatste jaren is het aanbod van nieuwe merken flink uitgegroeid. Aanbieders verkopen niet alleen losse toestellen via eigen webshops of elektronicawinkels, maar benaderen ook steeds vaker telecombedrijven. Zo komt het steeds vaker voor dat je merken als OPPO, Xiaomi en nu ook Realme terugziet in het beschikbare aanbod van smartphones in combinatie met een abonnement. In het geval van Realme is dat dus vooralsnog exclusief via Belsimpel.