Google Chrome 89 heeft een update gekregen en is aanzienlijk beter! - Apparata

Google heeft verbeteringen doorgevoerd in een update van Chrome 89 voor macOS, Windows en Android.

Op Chromium- blog heeft Google in een nieuw bericht uitgelegd hoe de nieuwste versie van Chrome 89 het geheugenverlies beperkt. Tevens zijn de laadtijden op Mac, Windows en Android verbeterd. Google claimt dat Chrome 89 nu slimmer is als het gaat om het gebruiken en verwijderen van geheugen op verschillende platforms. Chrome 89 delete nu bijvoorbeeld het geheugen als het voorgrondtabblad niet in gebruik is. Zoals bij grote afbeeldingen waar net langs gescrold is.

Geheugenbesparing

De update van Chrome 89 verkleint ook de hoeveelheid geheugen wat nodig is als je de browser gebruikt op achtergrondtabbladen voor macOS. Dit doet Chrome nu al langere tijd op andere platforms. Dit kan wel tot 8 procent geheugenbesparing opleveren en tot 65 procent verbetering van de Apple Energy Impact-score voor tabbladen op de achtergrond. Bijkomstig voordeel is een koelere Mac met stillere fans.

Chrome 89 gebruikt na deze update de ‘PartitionAlloc’ op Android en 64- bits Windows. Dit is een geavanceerde geheugenallocator van het bedrijf. Het reactievermogen van Chrome 89 wordt met wel 9 procent beter en brengt tot 22 procent geheugenbesparing met zich mee.

Sneller

Google zegt dat de nieuwe Play- en Android mogelijkheden het mogelijk maakten om de browser zo opnieuw op te bouwen, dat er minder crashes zijn. Ook draait het stabieler op de laatste Android- apparaten. Een nieuwe functie wat geïntroduceerd gaat worden zijn de zogenaamde “Freeze-Dried Tabs”.

Deze tabs maken het mogelijk om na de update, het opstarten van Chrome 89 op Android tot 13 procent sneller te maken. Deze tabbladen werken door een lichtere versie van de tabbladen op te slaan, ongeveer zo groot als een screenshot. Maar het ondersteunt nog steeds het scrollen en zoomen. Ook de links blijven klikbaar, maar het maakt het werken met Chrome 89 een stuk sneller.