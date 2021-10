Google Chrome gaat naar de knoppen!

Google

Ontzettend veel mensen gebruiken deze browser. En dat is misschien wel het probleem, ze zijn oppermachtig. Daarom gaat Google Chrome naar de knoppen.

Een goede 2,6 miljard mensen gebruiken Google Chrome. Een gigantisch aantal. Deze gebruikers hebben de afgelopen maanden te maken te maken gekregen met veel beveiligingsbedreigingen. Maar nu komt de grootste bedreiging wellicht wel van Google zelf!

Google Chrome naar de knoppen

The Register schreef namelijk een explosief redactioneel commentaar. Daarin hebben ze alle Chrome-gebruikers een duidelijke waarschuwing gegeven. Dit omdat de wijzigingen die Google in de browser aanbrengt, belangrijke websitefuncties zullen verbreken. Hier kan je helemaal niks aan doen, omdat dit precies zo ontworpen is om dit te doen.

“Een deel van het verbazingwekkende van internet is dat je nog steeds naar de allereerste webpagina kunt gaan en deze in elke browser kunt bekijken”, legt Scott Gilbertson van The Register uit. “maar wanneer de webontwikkelaarsgemeenschap via een tweet erachter komt dat Google een heleboel websites gaat breken, weet je dat de communicatie is mislukt.”

Plannen Google

De tweet waarnaar Gilbertson verwijst, kwam van de Chrome-software-engineer en manager Emily Stark. Zij onthulde de plannen van Google om elementen van JavaScript-dialogen en waarschuwingsvensters niet langer te ondersteunen via iframes van derden. Dit kan van invloed zijn op verschillende elementen van de standaard surfervaring op het web, met name ingesloten inhoud, waaronder YouTube-video’s.

Bovendien zei Stark dat “brekende veranderingen vaak op het web gebeuren” en het was aan ontwikkelaars om zich aan te passen. Maar Gilbertson wijst erop dat “ze helemaal ongelijk heeft” en beschrijft de dominantie van Google Chrome om veranderingen door te voeren in hoe het web functioneert als “verontrustend” en “huiveringwekkend”. Of we hier allemaal wakker van liggen, dat is maar de vraag. Het is natuurlijk wel zo dat er andere goede webbrowsers zijn.