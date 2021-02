Google Chrome is een aanslag voor je Mac - Apparata

Als een dikke V8, slurpt Google Chrome de batterij van je Mac leeg. Dat blijkt uit een onderzoek.

Een onderzoek dat eigenlijk geen verrassing is. Safari presteert op een Mac beter dan concurrent Google Chrome. Daar hoef je geen Apple fanboy voor te zijn. Apple optimaliseert zijn eigen applicaties zo goed mogelijk voor macOS. Nogal wiedes dat Safari het dan beter doet in vergelijking met andere browsers.

Onderzoeker Morten Just heeft echter in kaart gebracht wat voor aanslag Google Chrome precies is voor je Mac. Het is namelijk behoorlijk. In het onderzoek komt naar voren dat Chrome maar liefst tien keer zoveel van het RAM geheugen vraagt onder normale omstandigheden in vergelijking met Safari. De meting heeft plaatsgevonden op macOS Big Sur.

Er hebben twee testen plaatsgevonden om de uitslag eerlijk te maken. De eerste test vond plaats in een virtuele omgeving. Met de tweede test heeft de onderzoeker daadwerkelijk een MacBook gebruikt. Een 16-inch MacBook Pro met 32 GB RAM uit 2019 om precies te zijn.

Google Chrome op Mac

De test was geen zware game binnen de browser draaien of andere gekkigheid. Gewoon een normale simulatie. De onderzoeker opende Twitter en in een nieuw tabblad werd Gmail geopend om wat mailtjes door te nemen. Chrome vroeg aanzienlijk meer kracht van de computer dan Safari dat deed. Chrome haalde een top van maar liefst 1 GB RAM gebruik. Safari had in deze test maximaal 80 mb nodig. Hoe meer tabbladen er werden geopend, hoe meer Chrome ging vragen ten opzichte van Safari. (via iMore)