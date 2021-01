Google dreigt zoekmachine te stoppen als ze moeten betalen - Apparata

Google heeft een behoorlijke fittie met Australië en dreigt zelfs hun zoekmachine offline te halen in het land. Wat is er aan de hand?!

Google reageert snoeihard op verschillende ontwikkelingen in de wereldwijde politiek. De zoekgigant dreigt nu bijvoorbeeld met het stoppen van het aanbieden van Google in Australië. Reden voor dit dreigement is een mogelijke nieuwe wet die het land wil invoeren. Hierdoor zou Google media moeten betalen er mensen op links klikken. Ironisch genoeg accepteerde het bedrijf in Frankrijk vandaag wel een vergelijkbare deal.

Google dreigt zoekmachine te stoppen in Australië

In Australië wordt momenteel gedebatteerd over de News Media Bargaining Code. Als het land het principe aanneemt, moet Google (maar ook Facebook) een klein bedrag aan media betalen voor het plaatsen van links naar artikelen. In een blogpost gaat de zoekgigant keihard tegen het voorstel in.

In de post gaat Google veelvuldig in op wat zij een waardeloos wetsvoorstel van Australië vinden. Meest belangrijk is het feit dat Google naar eigen zeggen het nieuws niet deelt met hun gebruikers, maar simpelweg links en snippets opneemt (bijvoorbeeld in Google News).

Zoals je ook niet hoeft te betalen om een hyperlink in een e-mail te zetten, zo hoeven websites en zoekmachines niet te betalen voor links naar derden. Het zou zoiets zijn als het telefoonboek, dat bedrijven moet betalen om ze op te nemen – het slaat simpelweg nergens op. Google over het wetsvoorstel

Maar Australië lijkt ook niet te buigen. De premier is dan ook behoorlijk duidelijk over de dreigementen van Google (via: DailyMail).

Laat me heel duidelijk zijn. Australië bepaalt de regels over wat je kunt doen in Australië. Dat doet ons parlement, dat doet onze overheid. Zo werkt het hier in Australië. De mensen die dat kunnen accepteren, zijn hartstikke welkom. Maar we buigen niet voor dreigingen. Australische premier

Gek genoeg heeft Google zojuist een deal in Frankrijk gesloten met vergelijkbare punten. De zoekmachine gaat individueel met media een afspraak maken over de bedragen. In ruil daarvoor mag Google meer van artikelen laten zien in de feed, niet slechts snippets.

Die onderhandelingen kostten overigens maanden, dus wellicht dat Australië en Google uiteindelijk door één deur kunnen. Het zou daarentegen ontzettend kwalijk zijn, als ruim 25 miljoen Australiërs straks geen toegang meer hebben tot Google!