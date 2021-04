Google Earth krijgt grootste update in jaren - Apparata

En die Google Earth update is heel erg vet om eens zelf uit te proberen. Het maakt Earth weer relevant!

Ik weet nog wel dat Google Earth zo’n 15 jaar geleden helemaal de bom was. Vanuit je woonkamer de aarde bekijken en inzoomen was behoorlijk uniek. De laatste jaren is het wat stil geweest rondom Earth. De laatste grote update stamt uit 2017 en voor simpele satellietbeelden is Maps van Google veel makkelijker in gebruik. Maar nu is er weer een reden om Google Earth af te stoffen met een nieuwe update.

Deze nieuwe update maakt het mogelijk om timelapses te bekijken van gebieden op de wereld. Het gaat hier niet om simpele timelapses van een paar uur, maar tijdsbewegingen van tientallen jaren. Google brengt in beeld hoe een gebied anders is geworden door de jaren heen. Bijvoorbeeld door klimaatverandering. Naast veranderende natuurgebieden zijn ook sommige steden in kaart gebracht. Bijvoorbeeld Dubai, dat in enkel tientallen jaren van een dorre woestijn tot een enorme miljoenenstad werd getransformeerd.

Met Timelapse in Google Earth zijn 24 miljoen satellietfoto’s van de afgelopen 37 jaar samengevoegd tot een interactieve 4D-ervaring. Via de site g.co/Timelapse kun je het zelf ervaren. Er is een rondleiding, maar je kunt ook zelf op ontdekkingsreis. Downloaden is niet nodig, het complete spektakel is vanuit de browser te beleven.