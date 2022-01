Google foldable krijgt vriendelijk prijskaartje

Opvouwbare telefoons worden steeds voordeliger en ook Google wil hun foldable – die waarschijnlijk Google Pixel Notepad gaat heten – aardig voordelig prijzen.

We kunnen het debacle met de Samsung Galaxy Fold makkelijk afschrijven als een flop, helemaal gezien het prijskaartje van zo’n 2.000 euro. Maar eigenlijk moet je het omdraaien. Samsung toonde het lef om een baanbrekend product uit te brengen en door de nadelen op de harde manier aan de kaak te stellen, werden de Fold 2 en Fold 3 betere toestellen. Eén probleem heeft Samsung echter nog niet opgelost: hun Fold-toestellen zijn nog steeds erg duur.

Opvouwbare Google

Gelukkig is er een nieuwe inslag foldables en de prijzen lijken de goede kant op te gaan. Want ook Google gaat met een opvouwbare telefoon komen. Tot zo ver niks nieuws, maar wel dat 9to5google nu claimt dat er al een prijs is genoemd. De binnenkort beschikbare Google foldable gaat 1.400 dollar kosten. Oké, een schijntje is anders, maar het scheelt toch enkele honderden euro’s met de Samsung Galaxy Fold. De foldable gaat een beetje zoals de Pixel 6 Pro worden: de topklasse pesten voor een veel vriendelijker bedrag.

Google Pixel Notepad

Ook lijkt het erop dat Google voor hun foldable geen gekke ‘fold’ of ‘flip’ of andere gekke namen gaat gebruiken. Eerdere geruchten geven aan dat de foldable van Google de Pixel Notepad gaat heten. Verder weten we dat ook de Pixel Notepad de nieuwe Tensor SoC gaat krijgen en dat het apparaat later in 2022 op de markt komt. De Google Pixel Notepad lijkt nu al een potente foldable.