Google gaat apparaten meer aan ons koppelen

Google

Het Amerikaanse bedrijf Google werkt al jaren hieraan en gaat met deze nieuwe techniek meer apparaten aan ons koppelen.

Het bedrijf werkt al een lange tijd aan een “nieuwe interactietaal”. Google deelt nu een kijkje in wat het tot nu toe heeft ontwikkeld. Het laat een reeks bewegingen zien die het heeft gedefinieerd in zijn nieuwe interactietaal in de eerste aflevering van een nieuwe serie genaamd In the lab with Google ATAP.

Google gaat apparaten aan ons koppelen

ATAP staat voor Advanced Technology and Projects. Dit is de experimentele afdeling van Google die het bedrijf zijn ‘hardware-uitvindingsstudio’ noemt. Het idee achter deze ‘interactietaal’ is dat de machines om ons heen intuïtiever zouden kunnen zijn. En onze wens om ermee te communiceren beter zouden kunnen begrijpen door onze non-verbale signalen te begrijpen. In andere woorden: het koppelt dus nog meer apparaten aan ons om ons leven makkelijker te maken. “De apparaten die ons omringen… zouden als een beste vriend moeten voelen”, vertelde senior interaction designer bij ATAP Lauren Bedal aan Engadget. “Ze zouden sociale gratie moeten hebben.”

Bewegingen

ATAP analyseert specifiek dus onze bewegingen. Althans, tot nu toe. Misschien komt daar in de toekomst nog meer bij. Dit om te zien of we klaar zijn om deel te nemen, zodat apparaten weten wanneer ze op de achtergrond moeten blijven of in actie moeten komen. Het team gebruikte de Soli-radarsensor van het bedrijf om de nabijheid, richting en paden van mensen eromheen te detecteren. Vervolgens analyseerde het die gegevens om te bepalen of iemand naar de sensor kijkt, voorbijgaat, nadert of zich omdraait.

Om dit alles goed te laten werken, moeten de sensoren en algoritmen van Google ongelooflijk goed zijn. Niet alleen in het herkennen wanneer je een specifieke actie uitvoert, maar ook wanneer je dat niet doet. Onnauwkeurige gebarenherkenning kan een ervaring die bedoeld is om behulpzaam te zijn, veranderen in een ervaring die ongelooflijk frustrerend is.