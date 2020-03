Google gaat eindelijk een jaar oud Home probleem fixen

Google erkent na ruim een jaar eindelijk het probleem, maar een fix is er nog steeds niet.





De meeste eigenaren van een Nederlands sprekende Google Home-speaker azen op de heerlijke WiFi-functie waarbij je nummers via je eigen WiFi-netwerk afspeelt op de speaker. Maar er is een tweede functie, het ‘ouderwetse’ Bluetooth, dat de speakers ook zonder internet of voor gasten gemakkelijk toegankelijk maakt. Dat werkte daartegen al langer dan een jaar voor geen meter en Google erkent het probleem nu eindelijk.

Het probleem met de Google Home-speakers was niet dat er geen verbinding gemaakt kon worden via Bluetooth. Dat gaat volgens alle forumberichten (via: AndroidPolice) gewoon prima. Eenmaal verbinding gemaakt gaat het daarentegen mis. Deze gebruiker klaagt eind 2018 al over het constant verliezen van verbinding. Dat zou om de 2 tot 3 minuten gebeuren.

Uitzonderlijk irritant, zo kun je je voorstellen. Zelf heb ik ook ervaring met dit probleem, al is het hier gelukkig niet zo frequent als bij sommige gebruikers. Desalniettemin is de Bluetooth-feature, een van de twee beschikbare verbindingsopties voor een Google Home-speaker, een essentieel onderdeel. Je betaalt er immers voor.

Toch duurt het nu al richting de anderhalf jaar voordat Google het probleem ├╝berhaupt erkent. Dat is nu gebeurd, maar een ETA voor de fix is nog nergens te bekennen. Google vraagt gebruikers om via een spraakcommando de feedback ‘GHT3 Bluetooth IN keeps on disconnect’ door te sturen. Ondertussen zoekt de zoekgigant naar een oplossing.

Foto @NextDayBlinds.com/Flickr

