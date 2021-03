Google gaat je chatberichten tikken - Apparata

Google gaat jou helpen met het tikken van chatberichten. Dit en meer in de nieuwste Android 12 update!

Sinds verleden week worden we overspoeld met nieuwe updates over Android 12. Vandaag deelt het bedrijf nog een paar verbeteringen voor Pixel- telefoons. Waaronder dus de Smart Compose tool.

Chatten

We kennen deze Smart Compose tool uit Gmail en Documenten, maar het is er nu ook voor chat- apps. Via GBoard is de functie beschikbaar op Android Messages, Google Chat / Hangouts, WhatsApp, Facebook Messenger, Verizon Messages, Line, Telegram en Slack. Wanneer de functionaliteit ingeschakeld staat en je begint te typen dan krijg je allerlei suggesties voor het voltooien van het berichtje. Dit doet Google op basis van machine learning. Je kunt op de spatiebalk vegen om de suggestie te accepteren.

Recorder

Hiermee moet het makkelijker worden om audiobestanden te delen, zodat mensen zonder Pixels ook kunnen lezen en luisteren. Recorder heeft het potentieel om een ​​goed toegankelijk hulpmiddel te zijn, omdat het gebruikt kan worden om audiofragmenten op te nemen en een geanimeerd transcript te genereren om vervolgens te delen als een MP4.

Achtergronden

Ook heeft Google een nieuwe reeks achtergronden voor Pixel- telefoons. Dit ter ere van Internationale Vrouwendag op 8 maart aanstaande. De achtergronden zijn voorzien van kunstwerken van het Spaanse duo Cachetejack en richten zich op ‘de kracht en transformatie van vrouwen’. Wellicht niet voor iedereen even interessant, maar het is wel op prijs te stellen dat Google dit überhaupt doet.

Onderwatercamera

Het bedrijf kondigt ook een manier aan om de Pixel- camera onder water te gebruiken door je telefoon in een Kraken- hoesje te stoppen. Innovatief! Het hoesje is ook nog eens vrij prijzig, waarom zou je deze dan willen aanschaffen? Het bedrijf vertelt dat het eigenlijk een native camera-integratie met deze hoes heeft gemaakt die werkt via Bluetooth. Het levert dus duidelijke beelden op en ook nog eens op grotere afstand en/of onder grotere druk. Je kan dus diep gaan duiken met dit hoesje.

Tenslotte, als je een Pixel-standaard gebruikt om je apparaat op te laden, komt er een nieuw bedtijdscherm met opnieuw ontworpen meldingen om ‘je te helpen in slaap te vallen’.