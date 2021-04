Google Heads Up voorkomt dat je tegen een paal aan loopt - Apparata

Foto @Google (via Jay Prakash Kamat)

Google introduceert een nieuwe functie genaamd Heads Up waardoor gênante taferelen als tegen een paal aan lopen verleden tijd moeten zijn.

Het digitale era levert ons een hoop gemakken op, maar er is naast de smartphone-duim nog één heel praktisch nadeel aan al die smartphones verbonden. Het aantal incidenten van nietsvermoedende smartphone-gebruikers die tegen een paal oplopen, is de afgelopen jaren sowieso gestegen. Google introduceert daarom een nieuwe feature genaamd Heads Up voor de Digitaal Welzijn-app. Zo werkt het.

Google Heads Up

Android komt standaard geïnstalleerd met de Digitaal Welzijn-app van Google. Deze applicatie is bedoeld om de mens zo goed mogelijk te begeleiden in het smartphone-gebruik. Gebruikers kunnen beperkingen instellen voor zichzelf, om overmatig smartphonegebruik te voorkomen.

Met Google Heads Up wordt overmatig ziekenhuisbezoek ook voorkomen, zo schrijft XDA Developers. De nieuwe functie geeft je de mogelijkheid om je te beschermen als je aan het lopen bent. Zodra de app constateert dat je wandelt, krijg je een ‘heads up’ herinnering.

De app geeft je dan notificaties als ‘kijk uit waar je loopt’, ‘let op’ of ‘kijk omhoog’. Op deze manier probeert Google bewustzijn bij gebruikers te genereren. Lopen en je smartphone gebruiken kan immers behoorlijk gênant of zelfs gevaarlijk zijn. Gênant als je op centraal station tegen een paal aan loopt. Gevaarlijk als het niet een paal, maar het spoor is.

Google rolt Heads Up voor de Digitaal Welzijn-app langzaam uit. Het is niet bekend of de functie in de Nederlandstalige app een andere naam krijgt. Je kunt het waarschuwingsmechanisme in elk geval in de instellingen van de app inschakelen.