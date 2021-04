Google is rijk, rijker, rijkst - Apparata

Google is rijk, domineert de tech-industrie en heeft een goed jaartje gedraaid. Maar waar komt de enorme winst vandaan?

Veel bedrijven komen op dit moment naar buiten met hun cijfers. Het moederbedrijf van Google ook. Alphabet, eigenaar van Google, zag de inkomsten in het eerste kwartaal van dit jaar stijgen. En dat is niet mis.

Google is rijk

Ja, dat kunnen we wel stellen. Door de coronapandemie zitten we veel thuis en dat merkt het bedrijf in de positieve zin. Veel meer mensen gebruiken Google, maar ook YouTube. Dit zijn de twee bekendste merken van Alphabet. De nettowinst kwam uit op 17,9 miljard dollar, een gigantisch bedrag. De nettowinst steeg met 162 procent. Het bedrijf verkoopt natuurlijk veel advertenties, dit steeg tevens, maar dan met een derde. Het bedrijf noemde de resultaten “verhoogde consumentenactiviteit online”.

Toekomst

Veel analisten hadden al goede prestaties van het bedrijf verwacht. Steeds meer economieën over de hele wereld heropenen, wat resulteert in meer uitgaven voor online adverteren. Ook bij ons in Nederland gingen de winkels vandaag weer open en zij adverteren hier veel voor om mensen weer fysiek te laten winkelen.

“Het afgelopen jaar hebben mensen zich tot Google Zoeken en veel online services gewend om op de hoogte, verbonden en vermaakt te blijven”, aldus Alphabet en Google-topman Sundar Pichai.

De toekomst ziet er dus goed uit voor het bedrijf. Toch maken ze zich zorgen. De technologiegigant wordt voortdurend geconfronteerd met regelgeving dat continue veranderd. Dit gaat natuurlijk over kwesties als concurrentie (welke concurrentie?) en privacy (welke privacy?).

Het ontbreken van echte concurrentie en het onbeperkt gebruik maken van gegevens verstoort de markt, aldus veel critici. In Amerika en Europa praten toezichthouders ook nog eens over het aanscherpen van het toezicht op deze enorm machtige bedrijven. Wetgeving daarover is er nog niet, wellicht dat de lobby van de tech-giganten werkt.