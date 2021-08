Google laat je niet meer inloggen met een oude Android- versie

Draai jij nog een oude Android- versie op je smartphone? Dan laat Google je niet meer inloggen. Lees hier over welke versie we het hebben.

Het komt niet vaak voor dat Google gebruikers volledig afsluit van de ondersteuning. Maar het bedrijf gaat het toch doen bij gebruikers van oude Android- versies. Op verschillende platformen gaan de geruchten rond dat Google vanaf 27 september aanstaande je niet langer zal laten inloggen op apps van het bedrijf.

Google laat je niet meer inloggen

Ben je een krent? En heb je daarom nog steeds een Nexus One, dan heb jij een probleem. Op de platformen van Reddit en 91mobiles gaan berichten rond dat Google de ondersteuning stopt en je niet meer zal laten inloggen op de apps van het bedrijf op apparaten met Android 2.3.7 (Gingerbread) of lager. Op internet kan je nog wel, maar dan moet je wel updaten naar ten minste de tablet-only Android 3.0 als je grote problemen wilt vermijden bij het controleren van Gmail of navigeren met Google Maps. Eigenlijk komt het neer dat je Android 4.0 nodig moet hebben.

Categorie ‘overig’

In een bericht aan klanten legt Google uit waarom dit nodig is. De afsluiting is nodig om de privacy van de accounts van de klanten te beschermen. Engadget heeft aan het bedrijf gevraagd of ze deze redenering kunnen uitleggen.

In de praktijk zullen weinig mensen problemen ondervinden. Niet heel veel mensen gebruiken deze versie nog. Gingerbread en eerdere Android-releases hebben zo weinig gebruiksaandeel dat ze al jaren in de categorie ‘overige’ worden geplaatst. Gebruikers hebben massaal al andere smartphones met nieuwe versies van het besturingssysteem. Maar wat deze beslissing van Google wel speciaal maakt is dat het bedrijf de ondersteuning volledig stopt, niet alleen OS-updates of Play Services-functies. Het lijkt erop dat Google een nieuwe regel instelt: je hebt in ieder geval een apparaat nodig die in het afgelopen decennium is bijgewerkt. Dan krijg je de meest basale ondersteuning.