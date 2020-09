Google Maps komt met slimme coronavirus info - Apparata

Google Maps gaat helpen door informatie met betrekking tot het coronavirus weer te geven. Reizigers krijgen daardoor meer inzicht.

Apple Maps, Waze, Google Maps. Zomaar drie applicaties die miljoenen mensen over de hele wereld vrijwel dagelijks gebruiken. Niet alleen om een adres te checken, maar vooral om te reizen. En dit laatste gaat Google nu combineren met informatie over het coronavirus.

Google Maps liet al zien wat populaire tijden en drukte van een bepaalde locatie kunnen zijn. Ook zijn er COVID-19 waarschuwingen voor het openbaar vervoer en COVID-controlepunten te vinden via Google Maps. Daar is deze week de COVID-laag aan toegevoegd. Met deze tool kun je het aantal COVID-19-gevallen in een bepaald gebied controleren.

Google Maps coronavirus info – Zo werkt het

Dit helpt natuurlijk met het plannen van een trip naar een locatie. Als je op Google Maps ziet dat er een lokale uitbraak is van het coronavirus kun je een omleiding plannen. Of als je echt in dat gebied moet zijn de reis annuleren. Google geeft je een gemiddelde van zeven dagen van nieuwe corona-gevallen per 100.000 mensen in een bepaald gebied. Aan de hand van kleuren kun je de dichtheid van nieuwe gevallen in een gebied onderscheiden. De feature werkt wereldwijd in 220 landen.