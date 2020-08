Google Maps wordt een stuk mooier

Google Maps krijgt een grafische upgrade en dat ziet er zo uit.

Google Maps is een ontzettend handige app op de computer en op je smartphone. De wereld komt in Streetview digitaal tot leven, maar de gewone map structuur van Maps is niet heel realistisch. Misschien is het je niet eens opgevallen, maar Google is geen ster in het weergeven van verschillende soorten terreinen.

Aan de hand van een grafische make-over komt daar eindelijk verandering in. Google gaat aan de hand van algoritmes meer kleur toevoegen aan Maps. Je krijgt daardoor een realistischer en meer gedetailleerd beeld van een omgeving.

Als voorbeeld gebruikt Google het land IJsland. Nu is dat nog voor een groot gedeelte ‘wit’ met wat groen in het oosten van het land. Met de update is veel meer groen te zien wat je een beter idee geeft. Volgens Google zal het straks makkelijker worden om bossen, meren, oceanen, rivieren en ravijnen te herkennen op Maps.

Ook in stedelijk gebied zijn meer details te zien. Google gaat bijvoorbeeld zebrapaden weergeven. Het Amerikaanse techbedrijf zegt de update deze week uit te rollen. Google Maps werd 15 jaar geleden bedacht en is sindsdien vele updates ondergaan. De dienst er altijd beter van geworden en ook dit is weer een mooie update.