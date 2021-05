Google onthult meest belangrijke wijzigingen Google Foto’s - Apparata

Google Foto’s is lekker handig. Maar Google komt met enkele verstrekkende wijzigingen.

De service van Google staat bekend om dat je al je foto’s onbeperkt kan overzetten. Makkelijk! Je hoeft niet te selecteren of andere ingewikkelde stappen te nemen. Gewoon een- op- een de boel overzetten. Daar komt nu verandering in. Vanaf 1 juni aanstaande is de opslag niet meer onbeperkt.

Wijzigingen Google Foto’s

Het niet meer onbeperkt je meuk overzetten, dat is toch wel de grootste wijziging. Google ‘geeft’ er wel wat voor terug. In een nieuwe officiële blogpost verduidelijkt Google wat gebruikers kunnen verwachten dat er gebeurt, wanneer de gratis opslag op 1 juni afloopt. Belangrijk is hierbij dat de service een nieuwe tool introduceert, waarmee jij je opslaggebruik effectiever kunt beheren.

Nieuwe tool

Google is van mening dat jij al je foto’s maar bij hun in hun opslag kiepert. En dat klopt wel, ook de meest overbodige foto’s laden we massaal over. Daarom komt Google Foto’s nu met wijzigingen.

Foto’s die niet scherp zijn, die we drie keer achter elkaar nemen, waar we nooit meer naar kijken enzovoorts. Google komt met een nieuwe tool om er voor te zorgen dat jij die foto’s overzet, die ook echt waarde voor je hebben. De tool voor het opslagbeheer laat je zien hoeveel opslagruimte je nog hebt. Maar laat (mogelijke) ongewenste inhoud zien, zodat jij die gemakkelijker kan vinden. En kan verwijderen om meer opslagruimte te maken.

Afbeelding via Google

Opslag

Aan de service van Google wordt nu een knop ‘opslag’ toegevoegd. Via de knop zie je een selectie van bestanden. Die bestanden zou je mogelijk willen verwijderen: wazige foto’s, schermafbeeldingen of lange filmpjes. Wil je ze toch houden? Dan kan dat, maar dan moet je meer opslagruimte kopen.

Het bedrijf laat alleen de foto’s en video’s zien die meetellen onder het nieuwe regime, dus je oude inhoud is veilig. De nieuwe tool wordt op dit moment uitgerold, toch wel handig als je over je limiet zit en niet zou willen bijbetalen.