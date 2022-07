Grand Theft Auto 6 krijgt vrouw in de hoofdrol

Grand Theft Auto 6 krijgt voor het eerst in 25 jaar een vrouw in de hoofdrol.

Wie heeft ze niet gespeeld? Grand Theft Auto Vice City, San Andreas, IV, V… Toen ondergetekende nog studeerde werd er menig avond besteed aan het redden van Lance Vance. Met het hele studentenhuis missies spelen, carjacken en je misdragen in Vice City en San Andreas. Woke bestond nog niet en laten we zeggen dat de dames in de game niet heel geëmancipeerd werden neergezet.

Volgens Bloomberg is het over met de studentikoze sferen bij de maker van GTA, Rockstar Games. GTA 6 moet, als ze het redden, uitkomen ergens tussen april 2023 en maart 2024 en gooit het over een andere boeg. Een hoofdrolspeelster van Latijns-Amerikaanse afkomst wordt speelbaar in de nieuwe game en zal onderdeel worden van een bende bankrovers.

Tot nu toe waren vrouwelijke hoofdrollen alleen speelbaar in de multiplayer modes van de online GTA versies. Dat waren dan aangepaste personages, dus niet helemaal de real deal. Voor GTA 6 wordt het een echte hoofdrol.

Project Americas

Volgens hetzelfde Bloomberg artikel heeft de game vooralsnog de werktitel Project Americas. Gebaseerd op de oorspronkelijke plannen om grote gebieden in Noord en Zuid Amerika in de game op te nemen. Door krapte in de werknemers bij Rockstar is dat plan voor een groot deel geschrapt, maar ook daar is een oplossing voor bedacht.

Als GTA 6 uitkomt zal in eerste instantie het verhaal spelen rondom een fictief Miami. Dat klinkt als een terugkeer voor Vice City. De game wordt dan na de release regelmatig bijgewerkt en uitgebreid met nieuwe missies en nieuwe steden.

Inclusieve kantoorcultuur

Rockstar Games is volgens het artikel ook gegroeid als bedrijf. De jongensclub die verantwoordelijk was voor de GTA franchise is inmiddels omgevormd tot een echte bedrijf. Anno 2022 betekent dat dus een meer inclusieve kantoorcultuur, het wegsturen van beledigende managers, verbetering van de arbeidsomstandigheden en flexwerkers fulltime in dienst nemen.

Het moreel is hoog onder de werknemers, aldus een bron bij Rockstar. De meer maatschappelijke betrokkenheid en toenemende inclusiviteit zorgt ook voor een andere inhoud van kaskraker Grand Theft Auto dus.

Na de politiemoord op George Floyd en de maatschappelijk onrust die dat in de Verenigde Staten en ver daarbuiten veroorzaakte werd een Cops ‘n’ Crooks modus uit de plannen gehaald en krijgen we nu dus ook een vrouwelijk speelbaar hoofdpersonage. Daarnaast is het de bedoeling minder grappen in de game te stoppen die stereotypen van bepaalde groepen bevestigen.

Wij vinden zelf inclusiviteit nog wat moeilijk te rijmen met het Grand Theft Auto imago, maar goed, we zijn benieuwd hoe dit allemaal vertaald gaat worden in een nieuwe toffe GTA. Als we nog maar wel gewoon iemand uit een auto kunnen slepen en kunnen joyriden door fictief Miami. Dan komt het vast allemaal goed.