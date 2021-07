Gratis Apple TV+ voor PlayStation 5 bezitters

En zo activeer je gratis Apple TV+ als je een PlayStation 5 bezit.

Om Apple’s streamingdienst nog wat beter onder de aandacht te krijgen, komt het Amerikaanse techbedrijf met een nieuwe actie. Wie een PlayStation 5 bezit kan tijdelijk gebruik maken van gratis toegang tot Apple TV+. Het gaat hier om een proefabonnement van een halfjaar.

Je hoeft vrij weinig te doen om die zes maanden gratis Apple TV+ te claimen. Start je PS5 op en download de Apple TV+ app. Vervolgens registreer je een account of log je in met je AppleID. Daar staat vervolgens een trial klaar om geactiveerd te worden. En hop, jij kunt de komende zes maanden genieten van gratis films en series. Uiteraard allemaal te kijken vanaf je PlayStation 5, maar ook vanaf andere ondersteunde apparaten zoals je smartphone of tablet.

Er zitten geen verborgen voorwaarden aan deze actie vast. Dus maak je geen zorgen. Een abonnement op AppleTV+ kost normaal gesproken 5 euro per maand. Apple heeft de streamingdienst relatief goedkoop in de markt gezet. Ze moeten wel, want anders spreek je de Disney+ en Netflix-abonnees natuurlijk niet zomaar aan. Het techbedrijf heeft vaker dergelijke acties. Zo krijg je ook een proefabonnement op AppleTV+ bij aankoop van een nieuw apparaat van het merk uit Cupertino.