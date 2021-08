Gratis Bitcoin als je een COVID-19 vaccin neemt

Hoe motiveer je mensen een vaccin te nemen, misschien door Bitcoin uit te delen aan gevaccineerden?

Een bizar verhaal, maar dit is de gang van zaken in Australië. Een miljonair in Down Under probeert zijn steentje bij te dragen door mensen te overtuigen een vaccinatie te nemen. En ja, zodra je met Bitcoins gaat gooien zijn er opeens opvallend veel mensen die dan toch wel de stap zetten om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Gek hè.

Het gaat hier om ene Fred Schebesta. De vermogende man zegt 5 dollar aan Bitcoin weg te geven aan mensen die zich laten vaccineren. Dat doet hij dus niet in dollars, maar in Bitcoin. Wie een vaccin neemt krijgt een stukje Bitcoin uit dankbaarheid. Net als dat je vroeger een sticker van de juf kreeg als je goed je best deed. Alleen is dit wat lucratiever.

Laten we het erop houden dat het vooral een leuk gebaar is van de miljonair. 5 dollar zet immers geen zoden aan de dijk. Zelfs als Bitcoin nog hard gaat stijgen de komende maanden, dan kun je van die 5 Australische dollar (omgerekend 3 euro) misschien 20 of 40 dollar maken. Mochten Australiërs massaal gebruik maken van de optie van meneer Schebesta dan kan het nog een dure grap worden. (via Cryptopotato)