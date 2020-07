Gratis PlayStation Store tegoed voor sommige Plus-leden

Behoor jij tot de gelukkigen? Sony geeft gratis 10 euro PlayStation Store tegoed aan diverse PlayStation Plus leden.

Voor het geval je het nog niet wist. PlayStation Plus viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. Sony staat stil bij deze mijlpaal met diverse acties. Zo werden onlangs maar liefst drie gratis games opgenomen in het maandelijkse PlayStation Plus aanbod. Normaal gesproken krijgen leden twee gratis games per maand.

Sony heeft echter een nog veel toffere actie op touw gezet. Willekeurige leden van PlayStation Plus kunnen 10 euro aan tegoed krijgen in de PlayStation Store. Ondergetekende behoort niet tot de gelukkigen, maar misschien jij wel. Je kunt eenvoudig via je browser of via je PlayStation 4 checken je 10 euro hebt gekregen of niet.

Via de browser doe je dit door naar ‘Betaling beheren’ op de website van Sony Entertainment Network te gaan. Wel van tevoren even inloggen natuurlijk. Vervolgens zie je de Saldo van je portemonnee. Bij uw auteur staat hier welgeteld 0 euro. Helaas geen cadeautje voor mij.

Mocht je 10 euro aan gratis PlayStation Store tegoed hebben gekregen dan krijg je ook een notificatie van Sony. Zo weet je zeker dat het inderdaad een cadeautje is geweest. De actie is niet regio gebonden en loopt wereldwijd. Iedereen maakt dus kans op het tientje van Sony.