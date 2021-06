Gratis Samsung smartphone voor supermarktmedewerkers - Apparata

Kijk, dat is nog eens een leuk aardigheidje. Deze supermarktmedewerkers hebben een gratis Samsung smartphone gekregen.

Hoe communiceer je goed met je medewerkers en breng je ze allemaal op de hoogte van het laatste nieuws? Via een smartphone natuurlijk. Dat is precies wat de Amerikaanse supermarktketen Walmart heeft gedaan. Maar liefst 740.000 (!) Samsung smartphones zijn door de supermarktketen verstrekt aan de medewerkers.

Gratis Samsung smartphone

Geen Galaxy S21 of iets dergelijks, maar een Galaxy XCover Pro. Dit is een extra stevige Samsung smartphone, speciaal gericht op professioneel gebruik. Medewerkers krijgen toegang met dit toestel tot een speciale browser en app van de supermarkt. Daarmee kunnen ze onder meer bedrijfsnieuws checken, roosters inzien en klokken als ze beginnen aan een shift. Best handig.

Voor Samsung is dit ook goed nieuws, want ze hebben op deze manier een mega order weten binnen te slepen. Wat Walmart heeft moeten dokken voor deze deal is niet bekend. De gratis Samsung Galaxy XCover Pro smartphone voor de supermarktmedewerkers werd in 2020 op de markt gebracht. Het is een stof- en waterbestendige IP68-outdoortelefoon met een verwisselbare batterij. Het toestel is ook in Nederland verkrijgbaar. De smartphone heeft een 6.3-inch TFT touchscreen en het aanraakscherm werkt bijvoorbeeld ook in combinatie met een handschoen. (via CNN)