Gratis te krijgen NFT-collectie nu knetterveel geld waard!

Afbeelding via goblintown.wtf

Deze NFT’s kan je gratis krijgen en sindsdien zijn ze enorm veel geld waard geworden. Makkelijk geld verdienen dus.

De cryptomarkt ervaart een dip. Dat heeft ook zijn effect op de NFT-verkopen. Na een enorme hype kakt die markt nu nog harder in dan bij de digitale munten. Maar dat zegt niet dat het niet lucratief kan zijn om een nieuwe NFT te lanceren. Free-to-Mint NFT-collectie Goblintown is nu meer dan $ 50 miljoen waard.

Gratis NFT’s geld waard

Een non-fungible token (NFT)-collectie genaamd Goblintown haalt miljoenen op in de verkoop, aangezien het NFT-project deze week $ 22,85 miljoen aan verkopen heeft geregistreerd . Op het moment van schrijven behaalde Goblintown de afgelopen 24 uur $ 2,26 miljoen aan verkopen. De bodemwaarde van de collectie steeg eerder 103,2%.

De collectie is een NFT-compilatie bestaande uit 9.999 Goblins. Een van de redenen waarom het project werd opgemerkt, is omdat de NFT’s gratis werden geslagen. Vervolgens kreeg het in de loop van de tijd aanzienlijke waarde in de echte wereld. Als je er vroeg bij was, had je dus veel geld kunnen verdienen.

Goblintown

Zonder enige franje, grote promoties of commerciële hype was op 23 mei 2022 de bodemwaarde van Goblintown 0,5 ethereum (ETH), en deze steeg met 458%. Het project werd officieel gelanceerd op 22 mei en de enige manier waarop mensen erover hoorden was via mond-tot-mondreclame. Tegen de tijd dat het nieuws overal in de crypto-gemeenschap was, werden Goblintown NFT’s prijzig.

Het Twitter-account van Goblintown heeft momenteel 37.400 volgers en de huidige statistieken laten zien dat 4.725 eigenaren minstens één Goblintown NFT hebben. Wanneer een bezoeker op de website met de naam goblintown.wtf aankomt, is er een tabblad bovenaan de pagina met de tekst: “F***ing enter”, en na het invoeren staat er “uitverkochte f***ers”.

De wekelijkse NFT-verkoopstatistieken laten zien dat Goblintown sinds 22 mei $ 22,85 miljoen aan verkoopvolume heeft geregistreerd, en Goblintown is momenteel het bestverkopende NFT-project deze week. Wie er achter het project zit is onbekend.