Grote vernieuwingen voor de nieuwe iPad Pro

De volgende generatie iPad Pro krijgt niet alleen de gebruikelijke upgrades, maar staat daadwerkelijk een aantal vernieuwingen te wachten.

Wanneer er een nieuwe generatie van een tablet of smartphone verschijnt weet je in elk geval dit. De processor is nieuw en ook de camera krijgt doorgaans een upgrade. Voor verdere innovaties is het vaak afwachten wat de fabrikant heeft bedacht. En of die innovaties er ook wel echt komen. Soms kiest een merk voor een kleine upgrade, zelfs jarenlang. Denk aan Apple, die met de iPhone al jarenlang geen baanbrekende keuzes heeft gemaakt.

Over Apple gesproken. De nieuwe generatie iPad Pro staat wel een aantal vernieuwingen te wachten. Althans, dat zeggen bronnen tegenover 9to5Mac. Zo kun je onder meer MagSafe draadloos laden verwachten voor de iPad Pro. Maar wel in een andere vorm dan nu met de iPhone het geval is. Een groter glasoppervlak en een snellere laadmogelijkheid worden zoal genoemd. Daarnaast zou de magneet krachtiger zijn om de grote tablet op z’n plaats te houden.

Verdere vernieuwingen voor de volgende generatie iPad zijn de gebruikelijke dingen. Een verbeterde camera, maar ook een geheel nieuwe chip. Dit gaat de verwachte M2 van Apple zijn, met verbeterde reken- en grafische kracht. Er is nog geen concreet beeld wanneer de nieuwe iPad Pro verschijnt, maar men mikt op een presentatie in dit voorjaar.