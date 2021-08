Groter is beter? Apple Watch Series 7 heeft grotere nieuwe wijzerplaten

Afbeelding via Apple

De Apple Watch Series 7 zal profiteren van grotere schermen met nieuwe wijzerplaten.

De nieuwe Apple Watches uit de Series 7 komen er aan. Het apparaat zal gebruik gaan maken van nieuwe wijzerplaten met grotere schermen. Dit zijn de laatste geruchten die het internet over gaan over de nieuwste horloges van het techbedrijf.

Apple Watch met grotere wijzerplaten

Niet altijd is groter beter. Denk aan een Hummer bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen in de techmarkt, en dat met name in de smartphone- markt, dan werkt het wel. Daarom volgt Apple deze lijn ook met de nieuwe Apple Watches. Naast een grotere maat voor de aankomende Apple Watch Series 7, die naar verluidt grotere maten van 41 mm en 45 mm zal hebben, is Apple van plan nieuwe wijzerplaten op te nemen die profiteren van de grotere schermen.

Groter is beter

Mark Gurman van Bloomberg heeft in zijn laatste publicatie van zijn nieuwsbrief genaamd ‘Power On’ gewicht achter de recente geruchten gezet die suggereren dat dankzij kleinere randen en een ontwerp met platte randen, de aanstaande Apple Watch grotere kastformaten zal hebben. De huidige maten zijn 40 mm en 44 mm, de Series 7 gaat aangeboden worden in varianten van 41 mm en 45 mm. Het horloge wordt dus iets groter.

Tevens beweert Gurman dat Apple meerdere nieuwe wijzerplaten zal bundelen om te profiteren van het grotere scherm. Inclusief een bijgewerkte Infograph Modular-wijzerplaat. Dit is de tweede keer in de geschiedenis van de Apple Watch dat het bedrijf het schermformaat heeft vergroot. De Apple Watch Series 4 in 2017 werd als eerste groter. De nieuwe Apple Watch-wijzerplaten zijn exclusief voor de Series 7. Voor oudere modellen komt er geen software- update om deze wijzerplaten te krijgen.

Naast deze fysieke aanpassingen zal het apparaat vermoedelijk met betere prestaties komen. Hiernaast zal ook de batterijduur toenemen. De Apple Watch wordt naar alle waarschijnlijkheid tijdens het Apple Event in september gepresenteerd.