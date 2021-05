GTA 6 map gelekt en toont Vice City - Apparata

Voor het eerst krijgen we een goede blik van de GTA 6 map te zien, met Vice City in zijn volle glorie.

Tot op heden heeft Rockstar Games nog niets gezegd over de komst van GTA 6. Het bedrijf is ontzettend geheimzinnig en weigert te reageren op geruchten. We kunnen er allemaal wel vanuit gaan dat Rockstar in het diepste geheim werkt aan de game. Zo nu en dan ‘lekt’ er wat info naar buiten. Het is niet te controleren en daardoor heel moeilijk te zeggen of dit echt is of toch nep. In dat kader is de GTA 6 map gelekt.

De map van de game is wel vaker gelekt, maar dit keer zien we Vice City in detail van bovenaf. De foto werd geplaatst op 4Chan. Het kan om the real deal gaan, maar iemand kan ook dit in elkaar geflanst hebben in hoop op roem op het internet. Als dit laatste het geval was, gefeliciteerd. Iedereen heeft het over je.

Een deel van Vice City is te zien in deze gelekte GTA 6 map. Wat je vooral ziet is een bosrijk gebied met vermoedelijk veel heuvels. Er zijn natuurlijk ook stranden. Verder zien we wat eilanden. Je hoopt toch dat dit het echte werk is. Vooral omdat deze map er best vet uitziet. Een bosrijk gebied hebben we nog niet eerder gezien in GTA, terwijl natuur altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in de gameserie. Kortom, we kunnen niet wachten. Vermoedelijk zal de game volgend jaar of in 2023 aangekondigd worden. (via TheSun)