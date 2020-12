GTA-maker grijpt mis, EA krijgt meer racetitels in handen - Apparata

Niet Take-Two, het bedrijf achter GTA, maar EA Games heeft Codemasters in handen gekregen.

Het komt regelmatig voor dat een gigant een kleinere studio opkoopt. In het verleden hebben we dit al diverse keren zien gebeuren. Met name EA heeft er een handje vol van. Electronic Arts, zoals het bedrijf eigenlijk heet, is nog niet klaar met het overnemen van studio’s. De firma voegt Codemasters toe aan de portfolio van het merk.

In eerste instantie leek het erop dat Take-Two Codemasters in handen zou krijgen. Uiteindelijk trekt EA aan het langste eind omdat ze er simpelweg meer geld voor over hebben. Misschien dat EA ook beter past bij een studio als Codemasters. Zo vallen games als Burnout en Need for Speed onder de vleugels van EA. Codemasters maakt onder andere de jaarlijkse F1 games, Project Cars en Dirt.

Met de deal zou een bedrag van dik een miljard dollar gemoeid zijn. Vaak bestaat de angst dat de puurheid verdwijnt zodra een gigant een game studio overneemt. Die angst zal ook hier bij fans zijn en het is te hopen dat EA er geen zooitje van maakt. In een statement zegt EA Games er naar uit te kijken om geweldige en creatieve racing games te maken met de medewerkers van Codemasters.