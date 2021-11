GTA Trilogy is een matige verbetering voor 60 euro [video]

Als je hoopt op een nieuwe game ervaring, dan is GTA Trilogy een kleine teleurstelling. Aldus de gameplay video’s.

Op basis van trailers zagen de vernieuwde GTA games er al niet ontzettend sterk verbeterd eruit. En de praktijk leert dat deze gedachte klopt. Vanaf vandaag ligt GTA Trilogy, met de games GTA 3, Vice City en San Andreas, in de winkels. Dat betekent ook dat op YouTube inmiddels de eerste gameplay video’s zijn verschenen. Zo krijg je een idee wat je zoal kunt verwachten.

De eerste indruk is niet spectaculair. Als je GTA ooit met een grafische mod op de PC hebt gespeeld, voelt dit niet veel anders. Sterker nog, er zijn PC mods die de game nog mooier oppoetsen dan Rockstar Games zelf heeft gedaan.

GTA Trilogy is dan ook een remaster en geen remake. Dat wil zeggen dat de games op kleine vlakken zijn opgepoetst. Mooiere schaduwen, 4k en 60 fps op de nieuwste generatie consoles, beter belichting en fijnere gameplay. Het is echter niet zo dat GTA 3, Vice City of San Andreas vanaf de grond opnieuw zijn opgebouwd. Persoonlijk zou ik die 60 euro lekker in m’n broekzak houden. De verbeteringen lijken niet het heftige prijskaartje te rechtvaardigen. Oordeel zelf: