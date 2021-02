GTA V verkoop nog altijd goed, hier is het bewijs - Apparata

Nog twee jaar en GTA V is 10 jaar oud. Nog altijd is GTA V een topper als het om de verkoop gaat.

Het uitbrengen op meerdere platformen en het feit dat GTA V vorig jaar opnieuw onder de aandacht kwam via Epic Games maakt het spel nog altijd populair. En dan is er natuurlijk nog GTA Online, waar je eindeloos veel uren aan content kunt beleven.

Nee, aan het succes van GTA V is nog geen einde gekomen en dat zie je terug in de verkoop. Take-Two heeft de nieuwste cijfers bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het vijfde deel van GTA afgelopen jaar maar liefst 20 miljoen keer is verkocht. Daarmee komt het totaal aantal verkochte exemplaren op 140 miljoen. 2020 zou zelfs een record jaar zijn geweest met uitzondering van 2013. Uiteraard het jaar waarop de game verscheen.

Met nog altijd geen woord over GTA 6 moeten we het doen met GTA V. Dit jaar zullen de verkopen wederom goed uitpakken, want GTA V verschijnt in 2021 in een nieuwe variant voor de Xbox Series en PlayStation 5. Het is de derde keer dat de game opnieuw wordt uitgegeven. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt. Vermoedelijk is dit pas tegen het einde van het jaar, rond november of december.