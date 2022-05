Gucci accepteert betaling met Bitcoin

Het Italiaanse luxemerk Gucci accepteert Bitcoin als betaling in diverse winkels.

Als je lang gespaard hebt is het altijd leuk als dat moment eindelijk is aangebroken. Dat moment dat je iets leuks voor jezelf kunt kopen. Iedereen beleeft weer plezier aan een andere uitgave. Shoppen voor kleding, accessoires of iets anders bij Gucci is een mogelijkheid bijvoorbeeld.

Je kunt naast onder andere contant geld, je bankpas en een creditcard met nog een nieuwe mogelijkheid betalen. Gucci accepteert namelijk Bitcoin als betaling. Een handjevol winkels in de Verenigde Staten werken met deze acceptatie, bericht Vogue Business.

Het gaat hier om flagship stores in onder andere Rodeo Drive in Los Angeles, Wooster Street in New York en een store in Las Vegas. De bedoeling is dat de dienst verder uitgebreid gaat worden naar andere winkels in Noord-Amerika.

Bitcoin is niet de enige cryptocurrency die Gucci accepteert. Ook Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu en diverse stablecoins behoren tot de geaccepteerde currencies.

Gucci is niet van plan de munten zelf te behouden. Alle transacties worden omgezet in reguliere valuta, zoals in dit geval de dollar. Het is niet bekend of Gucci ook buiten Amerika betalingen in Bitcoin en andere crypto gaat accepteren. Voorlopig lijkt het merk dit alleen te gaan uitrollen in Noord-Amerika.