Hackers jatten Bored Ape NFT’s ter waarde van 2,5 miljoen

Da’s pech, virtuele aap weg. Een aantal leden van de Bored Ape Yacht Club zijn bestolen door een Instagram-hack, waarmee 2,5 miljoen dollar aan NFT’s buit is gemaakt.

Toegegeven, ondergetekende heeft nog wat moeite met het hele NFT-circus. Hoe het precies werkt, wat je er nou precies aan hebt en hoe dit nou in het hele metaverse-plaatje past, het is allemaal nog een beetje nieuw. Wel is er genoeg te doen geweest over één van de originele NFT-collecties: Bored Ape Yacht Club.

Bored Ape Yacht Club

Voor wiens geheugen even opgefrist moet worden: de Bored Ape Yacht Club is een serie NFT’s die momenteel als één van de duurste series wordt gezien. Je kunt je cryptocurrency inwisselen voor een aap, de duurste en meest waardevolle NFT (prijzen gaan vanaf zo’n 450.000 dollar). Ook kun je tegenwoordig een element van de Bored Ape Kennel Club kopen, dat kost ‘slechts’ rond de 42.000 dollar. Ook is er een nieuw fenomeen ‘mutanten’, die ook voor getallen met zes cijfers gaan. Er is in ieder geval genoeg te spenderen aan de BAYC, maar een belangrijk aspect is dat deze mutanten en kennels gratis beschikbaar kwamen voor mensen die al een aap hadden gekocht. Dat gratis dingen beloven ook pijnlijk kan zijn, werd duidelijk.

Instagram hack

Het Instagram-account van BAYC is namelijk gehackt. Het zorgde ervoor dat eigenaren van een Bored Ape NFT hun goodies aan de hackers konden geven op een presenteerblaadje. Volgens het account, waarvan BAYC-leden dus dachten dat het echt was, werden er gratis stukken land uitgedeeld voor Otherside, het nieuwe metaversie van de Yacht Club. Zoals altijd werd dit uitgedeeld in een Airdrop, wat normaal is voor goodies die je ontvangt van BAYC. In dit geval resulteerde de Airdrop in het kwijtraken van je Bored Ape NFT’s.

🚨There is no mint going on today. It looks like BAYC Instagram was hacked. Do not mint anything, click links, or link your wallet to anything. — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) April 25, 2022

Een dag later wordt pijnlijk duidelijk dat er een aantal mensen zijn die hierdoor hard getroffen zijn. Vier ‘apen’ (ter waarde van dus grofweg 1,8 miljoen dollar), zes mutanten en drie kennels zijn buit gemaakt, samen met een variatie aan andere NFT’s. Naar schatting gaat het om een buit van 2,5 miljoen dollar.

The IG hack resulted in 4 Apes, 6 Mutants, 3 Kennels, and some other assorted valuable NFTs being lost. We will be in contact with the users affected and will post a full post mortem on the attack when we can. For now I would like to stress that 2FA was enabled on the account. https://t.co/bsc3tHt9QG — Garga.eth (@CryptoGarga) April 25, 2022

Een flinke hack dus. Mocht jij dure NFT’s bezitten, weet goed aan wie je ze verkoopt of belangrijker nog, weggeeft. Het kan duur uitpakken. De Yacht Club doet er alles aan om de getroffen gebruikers tegemoet te komen.