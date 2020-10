Halen deze Samsung Galaxy Buds Live je over? - Apparata

Samsung heeft de Galaxy Buds Live van een nieuwe kleur voorzien. Reden om ze te scoren?

De markt van draadloze oortjes is hot. Apple, Huawei, OnePlus, Samsung. Zomaar wat merken die ze aanbieden. En het aanbod is groeiende. Wit of zwart zijn de meest onopvallende kleuren, maar misschien wil je juist wel opvallen. In dat kader introduceert Samsung vandaag wel heel bijzondere Galaxy Buds Live.

De oortjes bestaan al een tijdje, maar nieuw is de kleur Mystic Blue. Met deze blauwe smurfen in je oren weet je zeker dat de aandacht op je gericht is. Enkele belangrijke kenmerken van de Galaxy Buds Live zijn de drie microfoons, actieve ruisonderdrukking en de Voice Pickup Unit functionaliteit. Hiermee moeten telefoongesprekken een huiselijke sfeer krijgen.

Wil je de Samsung Galaxy Buds Live in Mystic Blue dan kun je maar op één plek terecht. Ze worden exclusief via de webshop van Samsung verkocht en kosten 189 euro. Dat is dezelfde adviesprijs als de overige kleuren. Daarmee zijn ze goedkoper dan bijvoorbeeld de AirPods Pro, maar duurder dan sommige alternatieven van andere merken. Maar dan heb je niet in alle gevallen actieve ruisonderdrukking. Het merk introduceerde de Galaxy Buds Live in augustus. De oortjes werden geïntroduceerd in kleuren Mystic Bronze, Mystic Black en Mystic White.