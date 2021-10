Halloween Top 10: epische spooky games in de aanbieding

Ter ere van de spooky feestdag brengen we je een top 10 van de beste Halloween-games die nu in de aanbieding zijn. KORTING!

Niet schrikken: Halloween staat voor de deur en dat betekent stevige aanbiedingen op spooky topgames. Vandaag pakken we tien toppers die fans van enge, spannende, bloederige of anderzijds spooky games gespeeld moeten hebben.

We hebben daarbij gekozen voor een gezonde melange van echte horrorgames, shooters met een bloederig tintje en wat bijzondere spannende indiegames. Er zitten spellen voor de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 4/5 (PlayStation Store) en Xbox One/Series X (Xbox Store) bij. Oh, en ze moeten natuurlijk in de aanbieding zijn!

Top 10 games voor Halloween

Dying Light Enhanced Edition – PC (Steam) – €14,99 (50% korting)

Dying Light mixt het zombiegenre met parkour, brute actie vanuit de eerste persoon en een meeslepend verhaal. Met het langverwachte vervolg in het vooruitzicht (december) is dit hét moment om je eerste introductie met de franchise in te plannen. De Enhanced Edition bevat overigens ook alle DLC.

Hunt: Showdown – PC (Steam) – 19,99 (50% korting)

Als je klaar bent met het standaard battle royalegenre, maar toch bloedstollende actie wilt dan is Hunt: Showdown perfect voor je. In deze game moet je met een team monsters verslaan, terwijl andere spelers ook op die monsters (en jou) jagen. Als je dood gaat tijdens een potje, ben is dat personage voor altijd dood. En geloof me, dat gebeurt regelmatig.

A Plague Tale: Innocence – PC (Steam) – 9,99 (75% korting)

In tegenstelling tot veel Halloween-games draait A Plague Tale om échte horror. De game speelt zich af in 1349 wanneer de pest Europa verwoest. In deze verhalende game moet jij met je broertje door middel van stealth de ziekte en kwaadaardige mensen zien te ontkomen.

Killing Floor 2 – PC (Epic Games Store) – €6,24 (75% korting)

Killing Floor 2 is een geniale wave-shooter waarbij teams van 6 spelers steeds moeilijkere waves aan vijanden moet verslaan. Iedere ronde verdient iedereen geld, dat gespendeerd kan worden aan betere wapens en upgrades. Dit is een must-play voor horde shooter-fans!

Zombie Army 4: Dead War – PC (Epic Games Store) – €19,99 (60% korting)

De Sniper Elite-franchise is ontzettend populair en is sinds jaren ook een fundament voor een spin-off-serie. Zombie Army 4: Dead War gebruikt het format uit de zombiemodus van Call of Duty, met sniper-mechanieken en bombastische actie.

Hello Neighbor – PC (Epic Games Store) – €11,19 (60% korting)

Een lijst vol Halloween-games kan natuurlijk niet zonder het klassieke format van achterna gezeten worden door een schurk. Hello Neighbor pakt dat concept dan weer heel modern aan. De speler moet het huis van zijn buurman binnensluipen. De buurman, aangedreven door een evoluerend A.I., verandert vervolgens zijn strategieën om je te pakken aan de hand van jouw speelstijl!

Resident Evil Village – PS4 en PS5 (PlayStation Store) – €39,89 (43% korting)

Ook de klassieke griezelformule van Resident Evil is essentieel tijdens Halloween. In de meest recente RE-titel kom je onder meer oude bekenden tegen én de door memes overgoten Lady Dimitrescu en haar vampierdochters. Dit griezelverhaal is perfect voor een bloedstollende Halloween.

Metro Redux – PS4 (PlayStation Store – €5,99 (80% korting)

Metro kwam in 2010 uit het niets en verover de game-industrie met een unieke stijl. Het op de gelijknamige boeken gebaseerde verhaal van Metro bevat een post-apocalyptische wereld, het metrostelsel van Moskou en gruwelijke gemuteerde monsters. De Redux-variant van de game bevat zelfs Metro 2033 and Metro: Last Light. 2 topgames voor de prijs van een grote popcorn in de bios!

Resident Evil: Racoon City Edition – Xbox One/Series X – €31,99 (60% korting)

Voor de veteranen onder ons is Resident Evil: Racoon City Edition wellicht nog wel een goede voor deze spannende dagen. Dit pakket bevat de Remasters van Resident Evil 2 en 3, plus de recente multiplayergame Resistance. Iedereen die de klassiekers nog nooit heeft gespeeld; dit is het moment!

Control – Xbox One/Series X – €11,99 (60% korting)

Tot slot in onze Halloween top 10-lijst vol griezelgames een prachtige en unieke game genaamd Control. In dit mysterieuze spel onderzoek je een bovennatuurlijke invasie van het FBI-hoofdkantoor. Griezelig, bovennatuurlijk en ongelofelijk sfeervol. Checken!