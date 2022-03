Halo-fans opgelet: schoenen uit het spel binnenkort te koop

Wolverine

De schoenen uit het spel Halo zijn straks te koop en zijn een must have voor elke echte Halo-fan.

Wees er wel snel bij, er worden er maar 117 van gemaakt. Het laarzenbedrijf Wolverine werkt samen met Microsoft om robuuste schoenen in beperkte oplage te maken, geïnspireerd op Master Chief. Ook Halo-ontwikkelaar 343 Industries werkte meer dan een jaar samen met Wolverine. Dit om de laars te ontwerpen, die is gebaseerd op de Hellcat-schoenen van het bedrijf.

Schoenen uit het spel Halo

Wolverine (zo heet het merk dus) zegt dat toen de Hellcat in augustus 2020 werd onthuld, veel mensen opmerkten dat de veiligheidsneus de laars deed lijken alsof hij rechtstreeks uit het Halo-universum kwam. De Master Chief-boot heeft rubberen buitenzolen voor grip en een UltraSpring-middenzool met hoge rebound, waarvan Wolverine beweert dat het dragers een “lichtgewicht, energieke rit” zal bieden. Het is gemaakt van volnerfleer en er is een klittenbandsluiting voor de veters. Het geheel ziet er indrukwekkend uit.

De schoen komt in het groen van Master Chief’s harnas en heeft zijn nummer, 117, op de hiel van de linkerlaars. De laarzen zijn ook voorzien van het United Nations Space Command en het logo van de Materials Group. Die laatste heeft het pantser van Master Chief gemaakt.

Kopen

Het spel Halo is razend populair en kent veel hardcore fans. De spellen uit de computerspelfranchise worden gezien als een van de beste first-person shooters. Fans kunnen binnenkort de schoenen bestellen. Dat kan via de site van het bedrijf. Het gaat je ongeveer 200 euro kosten, als je überhaupt op tijd bent. Vanaf 29 maart om 12.00 uur Eastern Time staan ze op de website van Wolverine.