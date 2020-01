Handig, de Samsung stomerijkast [video]

De Samsung AirDresser doet ook gelijk de strijk.





Samsung presenteerde hem op de IFA 2019 en nu is hij ook echt te koop, de Samsung AirDresser. Deze kast plaats je het gemakkelijkst bij jouw kledingkast. Voor was die te kwetsbaar is voor de wasmachine heb je nu een oplossing bij de hand. Je hoeft niet meer naar een stomerij of iets te regelen. Je hangt het goed voor de stomerij simpelweg in de Samsung AirDresser.

Het apparaat biedt plaats aan maximaal drie jasjes en drie broeken. Als je de kleding erin gehangen hebt kun je via jouw smartphone of het LCD-paneel instellen hoe intensief het apparaat moet reinigen. Door middel van hete lucht wordt stof verwijderd en verdwijnen eventuele ‘valse vouwen’. Ook wordt er in hoge druk stoom in de cabine geblazen om eventuele insecten en bacteriën te doden en hardnekkiger vuil te verwijderen. In deze video zie je hoe het apparaat werkt.

Ook deelde Samsung bij de introductie zelf een (Koreaans) filmpje.

Naast een stomerij vervangt Samsung gelijk een andere nare bezigheid, het strijken. Met één druk op de knop strijkt het apparaat namelijk direct de spullen in de AirDresser. Daarbij hoef je voor de AirDresser geen aparte aansluitingen op bijvoorbeeld het waternet te maken.

Samsung kondigde aan dat het apparaat wereldwijd uitgebracht wordt. Op de Nederlandse site is nog geen (prijs)informatie te vinden. De Amerikaanse prijs is met $ 1.400,- wel bekend. Je kunt nu zelf aan de hand van jouw stomerijbezoekjes uitrekenen of de investering rendabel is. Nu maar hopen dat deze stap beter verloopt dan de samenwerking die zij op het gebied van kleding voor ogen hadden.

Foto: Samsung