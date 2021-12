Handig: zo weet je of iemand je blokkeert op WhatsApp

Met deze handige trucjes kom je erachter of iemand je geblokkeerd heeft op WhatsApp.

WhatsApp is en blijft de grootste berichtendienst. Er gaat geen dag voorbij of we versturen wel tig berichtjes naar elkaar toe. Maar wat is erger dan geen reactie te krijgen? Meestal weet je ook niet waarom, maar het kan zo zijn dat je geblokkeerd bent. Zeker weten weet je het nooit. Met deze tips kom je wel steeds dichter bij de waarheid.

Zo weet je of iemand je blokkeert

Oké, je hebt sterke vermoedens dat je zelf geblokkeerd wordt. Dat is balen. In de app kan je dit niet nergens vinden, je zal het dus echt zelf moeten inschatten. De eerste indicatie is natuurlijk dat hij of zij helemaal niet meer antwoord op je berichten. De irritatie loopt hierdoor al op. Ook kan je de avatar van de persoon niet meer zien. Hmmmm, dat is verdacht. Helemaal als je niet meer ziet of iemand online is geweest. Dit kan je ook uitzetten, dus het is geen zekerheid. Dit is ook ook van toepassing bij de statusupdate.

Een andere indicatie zijn de alom bekende vinkjes. Bij twee vinkjes is het bericht aangekomen. Bij geblokkeerde contacten komen de berichten nooit aan. Blijft er dus maar één staan, dan kan het zo zijn dat je bent geblokkeerd. Maar ook hierbij is het zo dat je dit uit kan zetten. Laatste ultieme poging is iemand bellen. En dan wel via WhatsApp, want die oproepen komen er niet doorheen als je geblokkeerd bent.

Conclusie is dat je er nooit helemaal zeker van kan zijn. Het bedrijf meldt dat ze het ‘opzettelijk vaag hebben gemaakt’. ‘We hebben dit gedaan om je privacy te beschermen wanneer je iemand blokkeert. Hierdoor kunnen we je ook niet vertellen of je door iemand bent geblokkeerd.’

Zelf iemand blokkeren

Wil je de functie zelf gebruiken en een stalker blokkeren ga dan naar ‘Account’ om vervolgens ‘Privacy’ aan te klikken. Daar kan je mensen blokkeren. Als een ongewenst en onbekend iemand je een berichtje stuurt, ga dan het telefoonnummer bovenaan. Tik hierop, en open het profiel om iemand te blokkeren. Helemaal onderaan kan je deze functie dan vinden.