Handige nieuwe feature voor de aankomende Apple Watch - Apparata

De nieuwe Apple Watch heeft een handige nieuwe feature. Lees hier welke dat is en wat het nieuwe apparaat nog meer kan.

Apple werkt al langere tijd aan de nieuwe Apple Watch- modellen. Bij deze nog nieuw te lanceren watches richt het bedrijf zich nadrukkelijk op de gezondheidsfuncties. De technologiegigant uit Californië is van plan om de lijn dit jaar te vernieuwen, vermoedelijk met een model dat waarschijnlijk de Apple Watch Series 7 wordt genoemd.

Nieuwe handige feature Apple Watch

Volgens meerdere bronnen bij Bloomberg komt het horloge met een snellere processor, verbeterde draadloze connectiviteit en een bijgewerkt scherm. Apple is van plan om volgend jaar de belangrijkste Apple Watch te updaten, naast een opvolger voor de goedkopere Apple Watch SE en een nieuwe versie die gericht is op extreme sporters.

De nieuwe functionaliteit waar het bedrijf al langer aan werkt, is het kunnen opmeten van de lichaamstempratuur. Vermoedelijk komt deze in de 2022- update, terwijl de plannen waren om dat al dit jaar te doen. Het meten van de lichaamstempratuur is heel populair geworden het afgelopen jaar. Dit komt door corona, waardoor de vraag hiernaar enorm steeg.

Gadgets die dit kunnen meten zijn in een korte tijd behoorlijk populair geworden. Apple gaat het (mede) hierom introduceren in hun horloges. Door de functionaliteit aan het horloge toe te voegen, zou Apple met andere smartwatches en fitnessbanden kunnen concurreren, waaronder producten van Fitbit (eigendom van Google). Wat nog langer duurt is de mogelijkheid om glucosespiegels te controleren. Dit zou natuurlijk heel handig zijn voor diabetici, maar is niet in 2022 te verwachten.

Design en ander nieuws

Voor het nieuwe model dat dit jaar komt heeft het bedrijf dunnere schermranden getest. Ook komt er een nieuwe lamineringstechniek die het scherm dichter bij de voorkant brengt. Gevolg hiervan is dat het apparaat wat dikker gaat worden, maar niet zodanig dat een normale gebruiker hier last van kan hebben. Op de ontwikkelaarsconferentie begin juni gaf Apple een preview van de aanstaande watchOS 8-software-update, waarmee het apparaat deuren en hotelkamers kan ontgrendelen.

Apple heeft al het bovenstaande niet bevestigd, maar omdat de horloges tegenwoordig een belangrijk onderdeel vormen van de line- up van het bedrijf zullen er ongetwijfeld nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd.