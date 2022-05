Handige trucs voor Google Maps die jij nog niet kent

Google Maps is harstikke fijn om te gebruiken en met deze trucs gaat je leven nog beter worden.

De online kaartendienst had eerst de naam Google Local, maar dat bekte niet zo lekker. Het werd al snel omgevormd naar Google Maps. Met de kaartendienst kan je geografische locaties opzoeken. Tegenwoordig zijn er veel meer functies aan toegevoegd. De een wat bekender dan een ander.

Trucs voor Google Maps

De dienst is beschikbaar voor tablet, smartphone en pc. Het maakt het mogelijk om bedrijven en locaties op te zoeken, routenavigatie op te starten en om luchtfoto’s te bekijken. Het is ook de toegangspoort tot Google Streetview. Hiernaast zitten er nog behoorlijk wat handige andere functionaliteiten in.

Kaarten opslaan

Het is vervelend, maar het komt voor. Soms heb je geen bereik en kan je dus niet gebruik maken van Google Maps. Maar dit lost de dienst op door de mogelijkheid te bieden om de kaarten van te voren op te slaan. Dan kan je gewoon nog de weg vinden. Dit kan je doen door op de adresbalk op je naamicoon te klikken. Dan ga je naar offline kaarten. Selecteer vervolgens het gebied en sla het op.

Auto zoeken

We hebben het allemaal wel eens: je kan je auto niet terugvinden. Parkeren was zo hectisch de dag ervoor dat je vergeten bent waar je hem gelaten hebt. Google Maps heeft de oplossing hiervoor. Open de app en druk op de blauwe stop van je positie. Als je dit doet kan je onderop een menu zien waar je jouw parkeerplaats kan instellen. Hierdoor kan je de auto altijd terugvinden door naar de P te lopen in Google Maps.

Drukke locaties

Heel veel mensen gebruiken Google Maps en/of een Android-telefoon. Het is voor Google hierdoor vrij gemakkelijk in te schatten hoe druk het ergens is. Het bedrijf kan dit weer vervolgens delen. Heel interessant en handig om te checken hoe druk het in de gym is. Of bij een winkel. Je kan dit controleren door op het icoontje te drukken van het bedrijf of locatie.