Hapert Netflix alleen op vakantie?

De oplossing voor dit ongemak en andere smartphone-problemen is nabij...





Kan jij je nog herinneren dat je torenhoge kosten kwijt was voor dataroaming in het buitenland? Dat is gelukkig alweer even geleden, want sinds 1 juli 2014 moeten telecom-providers in heel Europa hetzelfde tarief rekenen als in Nederland.

Natuurlijk een flinke aderlating voor de winstcijfers, want na de invoering bleek de maatregel tot een kostenbesparing van 50% of meer te leiden.

Aangezien telecom-providers commerciƫle bedrijven zijn moet de winst toch ergens verdiend worden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwt nu de telecomproviders in een algemeen persbericht dat zij daarin te ver gaan.

Telecom-providers mogen namelijk in gebieden waar geen optimale (4G)dekking van een netwerk beschikbaar is, de dekking verlagen naar 3G of zelfs 2G, terwijl de klant in Nederland een 4G-abonnement heeft. Dat klinkt logisch, want als er in de mooie Europese natuur geen 4G is kun je het ook niet leveren.

Wat je eigenlijk nu al aan voelt komen gebeurt. Telecomproviders leveren om kosten te besparen dus ook 3G- en 2G-connecties als er wel degelijk 4G-verbindingen beschikbaar zijn en dat mag niet. Het punt daarbij is dat je als consument vaak alleen door haperende videostreams zoals Netflix of andere zware bestanden merkt dat internet ‘traag’ is. Daarnaast is niet altijd duidelijk of een snellere verbinding wel beschikbaar is.

In een persbericht waarschuwt de ACM de Telecom-providers, overigens in dit stadium nog zonder man en paard te noemen, dat zij binnen vier weken de zaak opgelost moeten hebben omdat anders ‘naming en shaming’ en boetes dreigen.

Als het goed is kan je tijdens de komende voorjaarsvakantie dus weer lekker snel van alle nieuwe Netflix-films genieten.

Bron: persbericht ACM

Afbeelding: Pixabay