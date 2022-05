Harley-Davidson Bash/Mtn zit best gek in elkaar

Een mountainbike zonder zichtbare vering. Hoe zit dat? De Harley Davidson Bash/Mtn is een no nonsense elektrische fiets.

Harley-Davidson staat natuurlijk bekend om de iconisch stoere motorfietsen. Tegenwoordig is het merk ook druk met het uitbrengen van elektrische fietsen. Dat doet Harley-Davidson onder het submerk Serial 1. De Bash/Mtn is het nieuwste concept van Harley-Davidson. Maar er is iets geks aan de hand.

Een premium mountainbike herken je aan een paar elementen. Denk aan grote remmen, puike offroad banden en een serieuze vering. De meeste dingen uit deze opsomming is inderdaad direct af te zien aan het ontwerp van de Harley. Behalve de vering. Die mist.

Harley-Davidson heeft gekozen om de Bash/Mtn te voorzien van een aluminum frame en voorvork. Daardoor is er geen voor- of achterophanging nodig om de mountainbike goed te laten veren op onverharde en uitdagende paden.

Of het ook zo lekker rijdt als dat deze e-bike oogt is nog maar de vraag. Volgens Harley-Davidson is het in elk geval niet nodig op deze Bash/Mtn. Geen poespas. Gewoon twee wielen, één versnelling en dat is het. Zo omschrijft Harley zelf deze interessante mountainbike.

De actieradius varieert tussen de 48 en 152 kilometer, afhankelijk van je rijstijl. Die power haalt de fiets uit een 529Wh grote batterij. In ongeveer 2,5 uur laden is de accu weer voor 75 procent vol. Het prijskaartje ligt op 3.999 dollar. Er worden er in totaal slechts 1.050 van gemaakt.