Harley-Davidson Serial 1 is bizar gave elektrische fiets - Apparata

Harley-Davidson ken je van de stoere motorfietsen, maar wist je dat ze ook een elektrische fiets hebben in vorm van de Serial 1?

Tegen je vrienden zeggen dat je een Harley-Davidson hebt en dan met een elektrische fiets komen aanzetten. Een teleurstelling zal het niet zijn, want hoe gaaf ziet de Serial 1 van dit merk eruit? Het is de eerste en zeker niet de laatste elektrische fiets van het merk.

De naam verwijst niet alleen naar de eerste elektrische fiets, maar is een knipoog naar het verleden. In 1903 zag de eerste Harley-Davidson het licht met deze naam. Omdat de elektrische fiets iets totaal anders is in vergelijking met de motorfietsen van het merk. De stap naar elektrisch is niet zo heel gek, Harley-Davidson heeft ook al elektrische motorfietsen in het gamma.

Deze strakke Harley-Davidson Serial 1 met zijn prachtige design komt in maart volgend jaar op de markt. Voor nu is het slechts aan aankondiging. Wat bijvoorbeeld de technische specificaties zijn en wat de fiets moet gaan kosten is helaas nog niet bekend. Ook is onduidelijk wat de actieradius is van de fiets. Eén ding staat vast. Dat ontwerp is iets waar Harley-Davidson weinig aan moet veranderen, want de looks zijn net zo gaaf als de motorfietsen van het wereldberoemde merk.