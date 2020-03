HBO maakt TV-serie van topgame The Last of Us

Driewerf hoera. Het televisienetwerk HBO, bekend van Game of Thrones, gaat Sony's pareltje The Last of Us als tv-serie verpakken.





Nu zeggen we wel hoera, maar het is altijd afwachten hoe zo’n serie zich gaat vertolken in vergelijking met de genadeloos goede games. Nu hebben we wel wat vertrouwen in HBO. Bovendien zijn niet de minste namen verbonden aan The Last of Us tv-serie.

Volgens The Hollywood Reporter neemt Craig Mazin het schrijfwerk en de productie op zich. Mazin was ook verantwoordelijk voor de spraakmakende serie Chernobyl. HBO gaat de serie maken in samenwerking met Sony Pictures Television en PlayStation Productions

Wanneer The Last of Us als tv-serie op HBO is te zien is nog onduidelijk. Het project staat nog in de kinderschoenen. Welk verhaal men wil vertellen, wie onderdeel uitmaakt van cast & crew en waar de opnames gaan plaatsvinden is allemaal nog onbekend. Eerst is het nog de beurt aan een nieuwe The Last of Us-game. Op 29 mei verschijnt namelijk The Last of Us 2.