HBO Max-app loopt continue vast

HBO Max

De HBO Max-app werkt niet zo lekker en loopt vaak vast. Lees hier wat het bedrijf eraan gaat doen.

Toch vervelend, zit je straks de nieuwe Batman te kijken en loopt de app vast op je smartphone. Je mag toch meer verwachten van een dergelijk groot bedrijf. Kijkers klagen al langer hierover. Hierbij speelt ook het gebrek aan vindbaarheidsfuncties.

HBO Max-app loopt vast

Het bedrijf heeft het geklaag zichzelf aangetrokken. Sindsdien zijn er een aantal revisies en reparaties geweest. Nu weten we waarom. Het blijkt dat HBO Max zijn apps lanceerde, voordat ze klaar waren om gelijke tred te houden met zijn concurrenten. De app was “nooit bedoeld om wereldwijd te gaan” of om te voldoen aan de behoeften van een direct-to-consumer-markt, volgens een interview dat Sarah Lyons, hoofd productervaring van HBO Max, gaf. Het netwerk wilde eerst een publiek opbouwen en vervolgens de gebreken van de app oplossen naarmate de service groter werd. Geen goede strategie dus.

Het hoofd denkt wel dat dit een goede zet is geweest. We hebben de motor van het vliegtuig vervangen terwijl we het vliegtuig besturen, ” zei ze. “Ik denk dat het de juiste beslissing was om beide in evenwicht te brengen”, zei Lyons.

Concurrentie

De concurrentie is moordend. HBO kon dus niet achterblijven met een app. HBO Max bracht zijn app voor het eerst uit in mei 2020, om zich aan te sluiten bij een al verzadigd streaming-ecosysteem dat Netflix, Disney+, Apple TV+ en anderen omvatte.

Op Reddit zijn sinds de eerste lancering van de app met klachten over platforms en apparaten. “We hebben geprobeerd de Harry Potter-films te bekijken en letterlijk elke 15 minuten krijgen we een ERROR-bericht en moeten we de app geforceerd sluiten. Een andere keer bevroor het volledig. Het is absoluut niet goed. Ik heb dit probleem niet met een andere app of streamingdienst”, schreef een gebruiker in een thread getiteld “Waarom zuigt deze app zo hard?” op de r/HBOMax-subreddit.