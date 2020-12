HBO Max heeft één gigantische troef in handen - Apparata

Foto @WarnerBros. / DC Entertainment

HBO Max lijkt misschien op het eerste gezicht de zoveelste streamingdienst, maar de deal met Warner Bros. is een gigantische troef.

Met de aankondiging van HBO Max zullen veel filmliefhebbers denken ‘ach, weer een streamingdienst‘. Hoewel dat op geen enkele manier onjuist is, heeft HBO Max wel één indrukwekkende troef in handen. HBO Max en Warner Bros. werken namelijk samen om het grootste nadeel van streaming te omzeilen. Of het grootste nadeel van de bios, afhankelijk van hoe je het bekijkt.

HBO Max <3 Warner Bros.

Vandaag kondigt Warner Bros., een van de vijf grote film studios in Hollywood, een gigantisch nieuwtje aan. In de onderstaande, uitzonderlijk Amerikaanse trailer laat de studio weten samen te werken met HBO om alle Warner Bros. films uit te brengen op Max én in de bioscoop.

Dat wil zeggen dat je straks kunt kiezen of je een film in de bios wilt checken, of direct vanaf de luie bank. Er zit geen vertraging tussen, geen exclusieve bioscoop run, maar ook geen exclusiviteit die mensen zonder Max buitensluit.

Vooralsnog lijkt het erop alsof de deal alleen voor 2021 geldt, maar vanwege alle corona zekerheid is dat wat mij betreft al meer dan genoeg. Dat jaar komen namelijk enkele gigantische kaskrakers als Wonder Woman 1984, Dune, Mortal Kombat, Godzilla vs Kong en The Matrix 4 uit.

Het grootste nadeel is vooralsnog het tijdsbestek van HBO Max, die de Warner Bros. deal een beetje saboteert. De nieuwe streamingdienst komt namelijk pas in de tweede helft van 2021 naar Europa. Tot die tijd hebben we dus geen keuze en moeten we de films die t.z.t. uitkomen in de bios checken.

Desalniettemin toont HBO hier een volledig nieuwe insteek voor streamingdiensten. In plaats van exclusief iets aanbieden en mensen buitensluiten, geeft het Amerikaanse bedrijf je een keuze. Het is tevens handig voor de betreffende film studio, omdat ze zo een deel van de door corona veroorzaakte bioscoop-verliezen opvangen.