HBO Max juni 2022 – nieuwe films en series

Films, series, documentaires. Er komt weer genoeg nieuws naar HBO Max in deze maand, juni 2022.

Wat te denken van het vierde seizoen van de hitserie Westworld? Maar er valt nog veel meer te beleven op HBO Max deze maand. Het complete overzicht check je hieronder.

1 juni

SPRING AWAKENING: THOSE YOU’VE KNOWN – Vijftien jaar na het daverende Broadwaysucces van het met acht Tony Awards bekroonde Spring Awakening komen de oorspronkelijke cast en crew samen voor een eenmalig spectaculair reünieconcert voor The Actors Fund

3 juni

ON MY WAY WITH IRINA RIMES – Nieuwe Roemeense Max Original over het leven van popster Irina Rimes.

4 juni

WEEDS – seizoen 3 t/m 8 – De wiet verkopende en aan gevaar verslaafde alleenstaande moeder Nancy Botwin weet al van begin af aan uit de problemen te blijven, maar ze bezit dan ook het talent om haar vrienden, familie en zelfs de wet voor haar karretje spannen.

5 juni

IRMA VEP (film, 1996) – Een Franse regisseur wil de serie Les Vampires van Feuillade terughalen, maar vindt geen geschikte Franse actrice om Irma Vep, de hoofdpersoon, te spelen. Hij besluit Maggie Cheung in te huren, een Aziatische actrice die geen woord Frans kent. Er zijn echter velen die geloven dat het werk van Feuillade niet interessant is, daarom doen de problemen zich vanaf het begin zowel op als buiten de set voor.

7 juni

IRMA VEP – nieuwe HBO Original-miniserie – IRMA VEP is geschreven en geregisseerd door de voor een Emmy genomineerde Olivier Assayas (Carlos), met in de hoofdrol Academy Award-winnaar Alicia Vikander (The Danish Girl, Ex Machina).

– HBO miniserie – September 1981. De levens van Ritchie, Roscoe en Colin komen samen als de drie vrienden samen een flat in Londen zoeken. Maar de dreiging van de aidscrisis betekent dat het leven in de jaren ’80 minder vanzelfsprekend kan worden dan ooit. ROSWELL, NEW MEXICO – Seizoen 4 – Als ze terug moet naar haar toeristenstadje Roswell in New Mexico ontdekt Liz een schokkende waarheid over haar jeugdliefde die nu politieagent is. Hij is een alien die al zijn hele leven zijn onaardse gaven verborgen heeft gehouden.

9 juni

THE JANES – HBO Original documentaire-film

11 juni

DELPHINE: THE SECRET PRINCESS – In de driedelige docu-serie DELPHINE: THE SECRET PRINCESS van Chris Michel vertelt prinses Delphine van Saksen-Coburg voor het eerst haar eigen unieke levensverhaal. Ze geeft een exclusief kijkje in alle fasen en emoties in haar leven en stelt haar eigen fotoarchief en familiealbums ter beschikking.

16 juni

– seizoen 1 – Een Cambodjaanse arts komt naar de VS voor een behandeling om haar zoon te redden. Als het systeem faalt, moet ze onderduiken. Ze wordt schoonmaakster voor de georganiseerde misdaad. Met haar intelligentie vindt ze haar weg in de criminele onderwereld. FATHER OF THE BRIDE – Max Original-film

27 juni

WESTWORLD – seizoen 4 van deze HBO Original-serie

30 juni

THAT DAMN MICHAEL CHE – seizoen 1 en 2

Dit is een greep uit alles wat nieuw is op HBO Max in juni 2022!