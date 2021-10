Ja, het internet is kapot. Dat zegt Tim Sweeney, CEO van Epic Games. Volgens hem zijn de mensen de huidige manier van het internet beu!

Epic Games is een grote speler in de techwereld. Sweeney, de CEO, zegt dat het sociale-mediatijdperk van internet, geleid door Mark Zuckerberg’s Facebook, de boel heeft gescheiden van het algemene publiek. En gebruikers samen heeft gedreven en hen naar doelen van het bedrijf heeft geleid in plaats van vrije verkenning toe te staan.

Internet is kapot

“Nu zitten we in een gesloten platformgolf en Apple en Google surfen ook op die golf”, zei Sweeney. “Als we hier uit komen, zal iedereen zich realiseren: ‘Oké, we hebben hier het afgelopen decennium misbruik van gemaakt.'”

Al jaren zoekt Epic Games en andere techbedrijven naar een oplossing: de metaverse. En gestaag, gedurende meerdere jaren, heeft Epic een aantal activa verworven. En strategische stappen gezet met als doel Sweeney’s visie voor de metaverse werkelijkheid te maken.

Oplossing

Wat is een metaverse nou? We horen het wel vaker maar de eenvoudigste manier om dit te definiëren is als een evolutie van hoe gebruikers omgaan met merken, intellectuele eigendommen en elkaar op internet. De metaverse, volgens Sweeney, zou een uitgestrekte, gedigitaliseerde gemeenschappelijke ruimte zijn waar gebruikers zich vrijelijk kunnen mengen met merken en elkaar op manieren die zelfexpressie mogelijk maken en vreugde opwekken. Het zou een soort online speeltuin zijn waar gebruikers het ene moment samen met vrienden een multiplayer-game zoals Epic’s “Fortnite” kunnen spelen.

Het volgende moment een film kunnen kijken via Netflix en hun vrienden kunnen laten proefrijden in een nieuwe auto die precies hetzelfde is gemaakt in de echte wereld zoals het zou zijn in deze virtuele. Het zou niet, zei Sweeney, de met advertenties beladen nieuwsfeed zijn die wordt gepresenteerd door platforms zoals Facebook. Klinkt goed, maar of het werkelijkheid kan worden?