Het ISS als LEGO voor 75 euro

Spelen met het International Space Station in LEGO-vorm!





De serieuze LEGO-liefhebber mag zijn of haar portemonnee gaan trekken. De blokjesbouwer heeft zo’n gaaf nieuw product gelanceerd dat eigenlijk niet in je collectie mag ontbreken.

Het ISS (Internationaal ruimtestation) is nagebootst als LEGO-product. Je kunt de set sinds deze maand kopen onder productnummer 21321. Niet schrikken van de prijs, want die is wat aan de forse kant met 74,99 euro. Je bent er wel even zoet mee. De set bestaat namelijk uit 864 LEGO-blokjes. Allerlei ISS details zijn er te vinden. Wat denken van een verstelbare Canadarm2 en 2 roterende armen met 8 verstelbare ‘zonnepanelen’.

Het LEGO ruimteschipmodel komt inclusief een mini NASA spaceshuttle om zelf te bouwen en 3 minivrachtruimteschepen. Verder bestaat de set uit 2 astronaut-microfiguren.

Voordat je aan de slag gaat kun je eerst rustig de handleiding lezen. Dat is met 148 pagina’s al een boek op zichzelf. Het ruimtestation is tot stand gekomen naar aanleiding van een LEGO Idea.