Het Nederlandse Belsimpel gaat de rest van Europa veroveren - Apparata

Belsimpel, een oer-Hollands bedrijf, gaat de rest van Europa veroveren met hun online smartphone-verkoop.

Het Nederlandse Belsimpel gaat na de markt-dominatie hier in Nederland de rest van Europa trotseren. De telefoon- en abonnement-verkoper was tot vandaag alleen bij ons beschikbaar. Nu is de tijd rijp om ook in de rest van Europa smartphones te verkopen en erop los te vergelijken.

Belsimpel trotseert Europa

In een blogpost kondigt het Nederlandse Belsimpel de uitbreiding naar ruim een dozijn landen in Europa aan. Het bedrijf, gevestigd in Groningen, is daarnaast naar eigen zeggen marktleider ‘met bijna 50% marktaandeel’.

Belsimpel staat in Nederland voornamelijk bekend om de eigen vergelijkings-tools in combinatie met de verkoop van abonnementen en smartphones. De eerste fase van de uitbreiding is daarbij vooral gericht op dat laatste deel, de smartphones. Onder de naam Gomibo.de betreedt Belsimpel in eerste instantie de Duitse markt.

Diezelfde naam zal ook in de rest van Europa gehanteerd worden. Uiteindelijk wil Belsimpel in 15 landen in Europa actief zijn, waaronder Frankrijk, Italië, België en Spanje.

Met de uitbreiding naar Europa breekt een nieuw hoofdstuk aan in onze missie om de Mobiele Wereld te veranderen. Het is de grootste stap sinds de oprichting van Belsimpel. We denken dat we in deze landen de markt kunnen opschudden. Jeroen Doorenbos, oprichter van Belsimpel

Het bedrijf ziet de kans nu schoon omdat de online telecommarkt volgens Belsimpel in vrijwel alle landen in Europa onderontwikkeld is vergeleken met Nederland. Wij lopen volgens het bedrijf dan ook 5 jaar voor. Kortom, een uitgelezen kans voor Belsimpel om de grenzen over te gaan!