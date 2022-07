Het nieuwe normaal bij Burger King: standaard vega

Ben je klaar voor het nieuwe normaal? Vega wordt standaard bij de Burger King.

We worden met z’n allen steeds bewuster van de wereld om ons heen en de footprint die we achterlaten. We worden steeds meer woke en alles moet kunnen toch? Daarom heeft Burger King in Oostenrijk een experiment gedaan. Standaard vega.

Bij elke bestelling vraagt de Burger King medewerker, wilt u een normale burger of met vlees? De reacties zijn naar onze mening voorspelbaar, verbazing alom. Maar goed, het punt dat de fastfoodketen maakt is in ieder geval dat het nieuwe normaal zo maar eens vegetarisch kan zijn. Zeker nu in ons land de boeren straks allemaal emigreren naar landen waar ze wel kunnen boeren.

Burger King vega

Optioneel dus vlees op je burger. Wij krijgen de indruk dat de vega Burger King voorlopig nog niet volledig is ingevoerd. De video werd namelijk gemaakt bij een pop-up restaurant in Wenen, waar de hamburger bakkers vierden dat je nu van elke burger ook een vegetarische versie kunt bestellen. Oftewel bestel wat je wil, alles kan ook zonder vlees.

Normaal of met vlees?

Voor het experiment draaiden ze het dus om, wil je gewoon of met vlees. Leuk idee, Burger King vega, maar er zijn wel mensen die het er benauwd van krijgen. De leukste reacties zitten in de video, maar in de huidige gepolariseerde maatschappij verwachten we wel een twitterstorm als Burger King Nederland hetzelfde gaat doen.

Of er plannen zijn om dit wereldwijd in te gaan voeren is niet bekend. In Amerika lijkt ons in ieder geval een brug te ver, maar het woke Europa maakt vast een goede kans, zeker als Frans Timmermans er lucht van krijgt. Wat je er ook van vindt.